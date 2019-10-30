صندوق الاستثمارات العامة السعودي يوقع اتفاقية قرض بـ10 مليارات دولار

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي اليوم الأربعاء عن توقيع اتفاقية قرض تجسيري مجمع بقيمة 10 مليارات دولار، لتمويل مشاريع عامة وتسريع تنفيذ برنامجه الاستثماري.

ووفقا لبيان صدر عن الصندوق، سيتم دفع القرض بعد اكتمال صفقة بيع حصة الصندوق في شركة "سابك" لصالح "أرامكو".

وتم الاتفاق على القرض مع مجموعة مصرفية تتكون من 10 بنوك عالمية منها "بنك أوف أمريكا" و"بي إن بي باريباس" و"سيتي غروب" و"كريديت أغريكول سي آي بي" و"إتش إس بي سي" و"جي بي مورغان" و"ميزوهو بنك" و"بنك إم يو إف جي" و"بنك ستاندرد تشارترد" و"بنك سوميتومو ميتسوي المصرفي".

وتندرج جميع المصارف العشرة ضمن المجموعة المصرفية العالمية التي سبق للصندوق الاتفاق معها للحصول على قرض مجمع بقيمة 11 مليار دولار في سبتمبر 2018.

وتعليقا على هذه الصفقة، صرح محافظ الصندوق السعودي ياسر بن عثمان الرميان قائلا، إنه "من المتوقع أن توفر الصفقة المتفق عليها لبيع حصة الصندوق في شركة "سابك" نسبة كبيرة من رأس المال اللازم لتنفيذ برنامج صندوق الاستثمارات العامة الاستثماري، ستجري إعادة استثمار هذه الأصول في تمويل وتنفيذ البرامج الحيوية التي يعمل الصندوق عليها كجزء من أهدافه الاستراتيجية".

وأضاف: "كون أن الإجراءات التنظيمية لاستكمال هذه الصفقة قد تأخذ بعض الوقت حتى يتسنى للصندوق إعادة استثمار حصيلة البيع، فإننا نسعى من خلال هذا القرض إلى تسريع تنفيذ برنامج الاستثمار الطموح الذي يقوده الصندوق، مع الإبقاء على مستوى محافظ من الديون".

والقرض التجسيري هو عبارة عن قرض عاجل يوفر تمويلا مؤقتا عندما يحتاج المقترض إلى زمن إضافي للحصول على التمويل الدائم حيث يسمح هذا النوع من التمويل للمقترض بتلبية الالتزامات الحالية بتوفير التدفق النقدي، وتعمل هذه القروض على "تجسير الفجوة" الزمنية المقترنة بالحاجة إلى التمويل.

المصدر: RT