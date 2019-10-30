خبير: زيادة صادرات المنتجات الزراعية من روسيا لن يؤثر على سوقها المحلية

أكد الخبير الروسي إيليا بيرزنيوك، أن زيادة صادرات المنتجات الزراعية من روسيا لن تؤثر على السوق المحلية، مشيرا إلى أن ذلك لن يؤثر في المستوى الغذائي للمواطن الروسي.

وأضاف: "لا تعتقدوا أنه سيتم استخدام الموارد الغذائية في السوق الداخلية من أجل تحقيق زيادة الصادرات إلى 45 مليار دولار عام 2024. أظن أن هذا السيناريو غير مرجح للغاية، لأن وزارة الزراعة الروسية تراقب الوضع وتحرص على بقاء التوازن في السوق المحلية للمنتجات الغذائية والزراعية".

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وأشار إلى أن تنفيذ خطة زيادة التصدير، قد يواجه حواجز مختلفة، تتعلق بنمو الإنتاج المحلي، والعوامل الموضوعية في التجارة الخارجية وبينها ظروف السوق في الأسواق العالمية، والمحاولات النشيطة من جانب بعض الدول، لدخول الأسواق ذات الأولوية لروسيا، في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط، ومؤخرا في إفريقيا.

وفي مايو 2018، كلف الرئيس بوتين الحكومة الروسية، بضمان زيادة السلع غير النفطية، لتصل عام 2024 إلى 250 مليار دولار في السنة، بما في ذلك المنتجات الزراعية بواقع 45 مليار دولار.

المصدر: "نوفوستي"