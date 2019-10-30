الرئيس بوتين إلى البرازيل للمشاركة في قمة "بريكس"

يعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المشاركة الأسبوع المقبل في قمة "بريكس" بالبرازيل.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن الرئيس بوتين سيتوجه إلى البرازيل الأسبوع القادم في زيارة تستغرق يومين للمشاركة في القمة.

وتكتل "بريكس" هو منظمة تأسست في 2006 تتكون من 5 دول هي روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا، و"بريكس" هي اختصار للأحرف الأولى باللغة الإنجليزية للدول المكونة للمنظمة.

وأسست الدول المذكورة هذا التكتل لتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي والثقافي فيما بينها لتحقيق مصالحها المشتركة، وأبرزها تشكيل نظام اقتصادي متعدد الأقطاب قوي له القدرة على الصمود في وجه الصدمات الاقتصادية العالمية.

ويعتبر التكتل صاحب أسرع نمو اقتصادي في العالم، ويبلغ إجمالي عدد سكان الدول الذي تنضوي تحت رايته 2.83 مليار نسمة، ويشكلون نحو 42% من سكان العالم، وتساههم دول "بريكس" بنحو 22% من إجمالي الناتج العالمي، وتحتل قرابة 26% من مساحة الأراضي في العالم.

المصدر: "نوفوستي"