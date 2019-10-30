هل سيستهلك السعوديون طاقة أقل في المستقبل؟

أكد وزير الطاقة السعودي أن السعودية حققت نتائج رائعة بعد تأسيس مركز كفاءة الطاقة، وأن رفع كفاءة الطاقة في أجهزة التكييف والسيارات والأجهزة الكهربائية ساهم في تخفيض استهلاك الطاقة.

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال كلمته في ثاني أيام "مبادرة مستقبل الاستثمار"، إنه يتوقع انخفاض الطلب على استهلاك النفط في السعودية بحلول العام 2030 بنحو مليوني برميل نتيجة الإجراءات الإصلاحية.

وأضاف وفقا لما نقلته صحيفة "الاقتصادية": التقنية ستغير كل شيء وستخفض التكلفة في مجال الطاقة، مشيرا إلى أن قمة العشرين، التي ستستضيفها السعودية العام المقبل، تركز على الطاقة والتنمية.

يذكر أن استهلاك الطاقة في السعودية بجميع أنواعها (النفط الخام والغاز الطبيعي والمنتجات البتروكيماوية) باستثناء ما استهلك لصناعة النفط، سجل تراجعا سنويا خلال العام الماضي للمرة الأولى منذ 13 عاما.

وانخفض استهلاك الطاقة في السعودية العام الماضي بنحو 3.8%، ما يعادل 55 مليون برميل مكافئ نفطي، ليبلغ نحو 1374.7 مليون برميل.

المصدر: وكالات