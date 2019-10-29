روسيا تدير أكثر من عشر تجارتها مع تركيا بالروبل

كشف البنك المركزي الروسي عن أن حصة الروبل في تغطية التجارة البينية مع تركيا في الفترة من يناير وحتى يونيو من هذا العام، قد بلغت 11.7%.

وأشار إلى أن باقي التجارة تمت تغطيتها بالدولار بواقع 83.1%، و5% باليورو، و0.2% بالعملات الأخرى، بما فيها الليرة التركية للفترة المذكورة.

وأكد أنه خلال استيراد البضائع والخدمات إلى روسيا، يتمتع الروبل بمكانة هامة، حيث بلغت قيمة إجمالي الواردات من تركيا 5.1 مليار دولار للنصف الأول من هذا العام.

وفي أكتوبر من هذا العام، وقعت وزارة المالية الروسية مع وزارة الخزانة والمالية في تركيا، على اتفاق يكفل التجارة البينية بالعملتين الوطنيتين.

وينص الاتفاق على الانتقال التدريجي إلى الروبل والليرة في التجارة المتبادلة لتقليل مخاطر العملات وتقلّب أسعارها.

المصدر: "سبوتنيك"