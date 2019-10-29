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ضرائب الإقامة على الأجانب في تركيا مفيدة لمنتجعات القرم الروسية

مال وأعمال

ضرائب الإقامة على الأجانب في تركيا مفيدة لمنتجعات القرم الروسية
Reuters
ضرائب الإقامة على الأجانب في تركيا مفيدة لمنتجعات القرم الروسية
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قال رئيس لجنة المنتجعات والمصحات في برلمان القرم الروسي أليكسي تشيرنياك، إن فرض ضريبة على السائحين الأجانب بتركيا، سيؤثر إيجابا على القدرة التنافسية للمنتجعات في القرم الروسية.

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وأضاف: "سيقوم أصحاب الفنادق في تركيا بتضمين هذه الضريبة في سعر الرحلة السياحية التي سيدفعها السائح الأجنبي، وهم يشيرون بصراحة، إلى أن التكلفة سترتفع بنسبة 2% في العام المقبل، ولكن عادة الزيادة تكون أكبر. ستزداد الفجوة بين أسعارنا وأسعارهم، أي أن الأمر بات أفضل بالنسبة لنا (شبه جزيرة القرم الروسية) من الناحية التنافسية".

وفي وقت سابق، قالت رابطة مشغلي الرحلات السياحية في روسيا ATOR، إنه قد تفرض ضريبة جديدة على السياحة في تركيا، اعتبارا من أبريل 2020، وقد تشكل قيمتها 2% من قيمة الإقامة في الفنادق.

المصدر: "نوفوستي"

 

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