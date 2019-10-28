واشنطن والرياض: نعمل سوية على أمن إمدادات الطاقة

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الطاقة الأمريكي ريك بيري، عزم البلدين على العمل معا لضمان أمن إمدادات الطاقة العالمي.

وخلال اجتماع في العاصمة السعودية الرياض، أعرب الوزيران عن القلق من وجود تهديد للمنشآت النفطية في الخليج، معتبرين أنه يشكل تهديدا لمصالحهما الخاصة، وكذلك لحرية الملاحة البحرية.

كما ناقش الطرفان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، والاستثمار في الطاقة والتكنولوجيا، ومكافحة تغير المناخ، والوضع في أسواق النفط.

وقد أكد الوزير السعودي خلال الاجتماع على أهمية دور المملكة كمورد موثوق للوقود، معربا عن جاهزية الرياض لضمان الاستقرار في سوق النفط الخام.

المصدر: تاس