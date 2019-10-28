إيطاليا: النظام الاقتصادي الأوروبي أصبح أكثر صلابة بفضل اليورو

وصف الرئيس الإيطالي، سيرجو ماتاريلا، النظام الاقتصادي الأوروبي بأنه أصبح "أكثر صلابة" منذ تبني العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" في عام 1999.

وقال ماتاريلا في خطاب بمقر المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت، خلال حفل وداع محافظ المصرف ماريو دراغي بمناسبة انتهاء ولايته: "اليوم يمكننا القول إن النظام الاقتصادي الأوروبي أصبح أكثر صلابة. نمت العمالة وأصبح متوسطها (على مستوى دول الاتحاد الأعضاء) أعلى منه في عام 1999 والنظام المصرفي أكثر إحكاما".

ووفق ماتاريلا، فإن "التكامل بين الاقتصادات، وبالتالي التقارب بين الدول الأعضاء، بأعلى مستوياته. لكن قبل كل شيء، يعتبر هذا من أعظم نتائج هذه السنوات: عاد الدعم الشعبي لليورو إلى مستوى مرتفع للغاية".

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية