 
مباشر

ترامب يعلن عن توقيع مبكر على المرحلة الأولى من اتفاق التجارة مع الصين

مال وأعمال

ترامب يعلن عن توقيع مبكر على المرحلة الأولى من اتفاق التجارة مع الصين
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mm8r

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن المحادثات التجارية بين بلاده والصين تسير بشكل يسبق جدولها، وأنه ينتظر توقيع جزء من اتفاق التجارة مع الصين قبل موعده.

وقال ترامب للصحفيين: "نتطلع على الأرجح إلى أن يتم توقيع جزء كبير جدا من اتفاق الصين، قبل الموعد المقرر... سنطلق عليه المرحلة الأولى، لكنه جزء كبير جدا".

إقرأ المزيد
ترامب يكشف عن تباشير صفقة هائلة مع الصين
ترامب يكشف عن تباشير صفقة هائلة مع الصين

وأضاف: "على الأرجح سنوقع الوثيقة في تشيلي".

يشار إلى أن قمة التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ "آبيك"، ستعقد في سانتياغو عاصمة تشيلي يومي 16 و17 نوفمبر المقبل.

المصدر: وكالات

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

هكذا كان تمثال الحرية في نيويورك لـ"فلاحة مصرية"!