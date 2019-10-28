ترامب يعلن عن توقيع مبكر على المرحلة الأولى من اتفاق التجارة مع الصين
Reuters
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن المحادثات التجارية بين بلاده والصين تسير بشكل يسبق جدولها، وأنه ينتظر توقيع جزء من اتفاق التجارة مع الصين قبل موعده.
وقال ترامب للصحفيين: "نتطلع على الأرجح إلى أن يتم توقيع جزء كبير جدا من اتفاق الصين، قبل الموعد المقرر... سنطلق عليه المرحلة الأولى، لكنه جزء كبير جدا".
وأضاف: "على الأرجح سنوقع الوثيقة في تشيلي".
يشار إلى أن قمة التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ "آبيك"، ستعقد في سانتياغو عاصمة تشيلي يومي 16 و17 نوفمبر المقبل.
المصدر: وكالات
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