ترامب يعلن عن توقيع مبكر على المرحلة الأولى من اتفاق التجارة مع الصين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن المحادثات التجارية بين بلاده والصين تسير بشكل يسبق جدولها، وأنه ينتظر توقيع جزء من اتفاق التجارة مع الصين قبل موعده.

وقال ترامب للصحفيين: "نتطلع على الأرجح إلى أن يتم توقيع جزء كبير جدا من اتفاق الصين، قبل الموعد المقرر... سنطلق عليه المرحلة الأولى، لكنه جزء كبير جدا".

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وأضاف: "على الأرجح سنوقع الوثيقة في تشيلي".

يشار إلى أن قمة التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ "آبيك"، ستعقد في سانتياغو عاصمة تشيلي يومي 16 و17 نوفمبر المقبل.

المصدر: وكالات