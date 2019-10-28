انخفاض عدد العاطلين عن العمل في روسيا

انخفض عدد العاطلين عن العمل، المسجلين رسميا في روسيا، خلال الأسبوع المنتهي في 23 أكتوبر الجاري ، بنسبة 0.5% وبلغ 642.1 ألف شخص.

وجاء في بيان، صدر عن المكتب الصحفي لوزارة العمل الروسية اليوم الاثنين: "في الفترة من 16 أكتوبر إلى 23 أكتوبر 2019، انخفض عدد المواطنين العاطلين عن العمل المسجلين لدى سلطات خدمات التوظيف، بنسبة 0.5% وبلغ 642.1 ألف شخص".

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وخلال الأسبوع المذكور، حدث انخفاض في عدد العاطلين عن العمل في 47 منطقة روسية، وفي 32 منطقة تم تسجيل زيادة في عدد العاطلين عن العمل.

وذكرت وزارة العمل، أن العدد الإجمالي للعاملين، الذين كانوا متوقفين عن العمل، بمبادرة من إدارات مؤسساتهم، أو عملوا بدوام جزئي، أو كانوا في إجازة قسرية، بلغ 90259 شخصا.

المصدر: "تاس"