البنتاغون يفصل بين "أمازون" و"مايكروسوفت"

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أمس الجمعة، عن فوز شركة "مايكروسوفت" بعقد لإنشاء نظام حوسبة سحابية تبلغ كلفته 10 مليارات دولار.

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وستقوم "مايكروسوفت" بموجب هذا العقد وفقا لما أكدته مسؤولة المعلومات بوزارة الدفاع الأمريكية، دانيا ديسي بتوفير شبكة بنية تحتية سحابية بهدف "تحسين سرعة وفعالية القدرات التقنية للقوات المسلحة".

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن منح الصفقة لـ"مايكروسوفت" يشكل إخفاقا لشركة "أمازون" التي كان يتوقع أن تفوز بها، حيث وصلت الشركتان إلى المنافسة النهائية بعد استبعاد شركات أخرى كبيرة مثل "أوراكل" و"إي بي أم".

وقال ناطق باسم "أمازون" إن الشركة "فوجئت بقرار وزارة الدفاع"، وأن المقارنة بين عرضي الشركتين ترجح فوز "أمازون"، حيث تسعى الأخيرة للاحتجاج على قرار منح العقد لـ"مايكروسوفت".

المصدر: وكالات