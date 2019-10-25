قالت وزارة النقل الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، إنه تم وقف تشغيل واستخدام، تسع طائرات من طراز Boeing 737 NG، بعد اكتشاف شقوق في هياكلها تتطلب إصلاحات.

ويأتي وقف تشغيل الطائرات، بعد أمر أصدرته إدارة الطيران الاتحادي الأمريكية هذا الشهر لشركات الطيران، طلبت فيه فحص الطرز الأقدم من طائرات Boeing 737 NG ، بعد رصد شقوق في بعض منها.

من جانبها قالت شركة "بوينغ"، في 11 أكتوبر، إن عمليات الفحص، شملت 810 طائرات في مختلف أنحاء العالم، كشفت عن حاجة 38 منها لإصلاحات.

وقالت سلطات كوريا الجنوبية، إنها رصدت تسع طائرات بها شقوق بين 42 طائرة من هذا الطراز، قامت بفحصها.

المصدر: رويترز