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مصر تستخلص مليوني جنيه مستحقات 6 عمال مصريين بالسعودية

مال وأعمال

مصر تستخلص مليوني جنيه مستحقات 6 عمال مصريين بالسعودية
Reuters
الرياض
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أعلن وزير القوى العاملة في مصر محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية في السعودية، نجح في تحصيل مستحقات مالية لـ6 عمال مصريين.

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ووفقا للوزارة فقد بلغت مستحقات العاملين 540 ألفا و770 ريالا سعوديا، أي ما يعادل 2 مليون و325 ألفا و311 جنيها مصريا، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج.

وكان الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالي بالرياض بحل مشكلة 6 من العمال المصريين وديا، بعد أن تقدموا بشكاوى في وقت سابق، مطالبين فيها بحصولهم  على مستحقاتهم المالية النظامية لدى إحدى الشركات العاملة في قطاع المقاولات، فضلا عن تأشيرة خروج نهائي.

المصدر: RT

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