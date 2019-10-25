مؤشرات إيجابية حول دخل المواطنين الروس في الأعوام القادمة

أفاد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، بأنه بناء على خطة الميزانية الروسية للأعوام الثلاثة القادمة فإن معدلات التضخم في روسيا ستكون دون مستوى نمو دخل السكان.

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وجاء التصريح في مقابلة تلفزيونية الخميس، سلط خلالها الوزير الروسي الضوء على توقعات الميزانية للأعوام 2020 – 2022.

وقال، إن ميزانية البلاد للعام القادم تنص على زيادة رواتب موظفي الحكومية بمعدل وسطي يبلغ 7%، فيما من المتوقع أن ألا تتجاوز معدلات التضخم في 2020 مستوى الـ4%.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد في يونيو الماضي خلال الحوار السنوي المباشر مع المواطنين، أن مكافحة الفقر وتحسين مستوى معيشة المواطنين الروس ستكون من أهم أولويات عمل الحكومة في السنوات القادمة.

وقال حينها، إن الدخل الحقيقي للمواطنين بدأ بالتعافي تدريجيا بعد تراجعه في الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الحكومة زادت العام الجاري معاشات المتقاعدين بأكثر من 7%.

المصدر: "تاس"