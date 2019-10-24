وزيرة مصرية: تشييد المنطقة الصناعية الروسية سيبدأ خلال عدة أشهر

أفادت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصرية هالة السعيد، بأن تشييد المنطقة الصناعية الروسية في قناة السويس سيبدأ في غضون شهور.

وقالت الوزيرة في حديث لـRT جرى على هامش مشاركتها في القمة والمنتدى الاقتصادي "روسيا – إفريقيا" المنعقدين حاليا في سوتشي، إن التشييد سيبدأ في غضون شهور قليلة، وفقا لما أعلنه الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبدالفتاح السيسي.

وأضافت، أن المنطقة في مصر تعد بوابة للشركات الروسية التي ستشارك فيها، حيث ستستفيد الشركات الروسية من الاتفاقات التجارية التفضيلية بين مصر والدول الإفريقية.

وكانت موسكو والقاهرة قد وقعتا في 2018 اتفاقا لإنشاء منطقة صناعية روسية في مصر، والتي من المخطط أن تمتد على مساحة 5.25 كيلومتر مربع وباستثمارات تبلغ 6.9 مليار دولار وستنفذ على ثلاث مراحل ولمدة 13 عاما.

وانطلق أمس في مدينة سوتشي المطلة على البحر الأسود المنتدى والقمة الاقتصادية "روسيا -إفريقيا" برئاسة الرئيسين الروسي والمصري، وبحضور نحو أربعين رئيس دولة وحكومة إفريقية.

المصدر: RT