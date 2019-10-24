وزير الطاقة المغربي: المبادرة الروسية جاءت في وقتها

اعتبر وزير الطاقة والمعادن والتنمية المغربي عزيز رباح، أن مبادرة موسكو لعقد قمة ومنتدى "روسيا – إفريقيا" جاءت في وقتها.

وقال الوزير المغربي لـRT، إن إفريقيا تشهد تحولا كبيرا، حيث أن الدول الإفريقية تتطلع لنماذج تنموية جديدة مبنية على الاستثمار واستغلال الثروات وذلك عن طريق تنويع الشركاء، لكن مع الحفاظ على الشركاء التقليديين.

وأشاد بقطاع الأعمال المغربي، مشيرا إلى المناخ الاستثماري المتميز الذي يتمتع به، وقال إن الاستثمارات الأجنبية في المغرب تتزايد بشكل سنوي بنسبة 25%.

ولفت إلى أن المغرب يتمتع بثقة دولية عالية، معربا عن أمله في تعزيز الروابط التجارية والاقتصادية مع روسيا.

وأضاف أن الاستثمارات الأجنبية في المغرب بلغت خلال العقد الماضي نحو 15 مليار دولار، مشيرا إلى أن المغرب يتطلع لجذب استثمارات بقيمة 40 مليار دولار بحلول عام 2030.

وانطلقت أمس في مدينة سوتشي المطلة على البحر الأسود القمة والمنتدى الاقتصادي "روسيا -إفريقيا" برئاسة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي، وبحضور نحو أربعين رئيس دولة وحكومة إفريقية.

ويهدف هذا الحدث إلى تنمية التعاون بين موسكو والدول الإفريقية، حيث تعمل موسكو منذ سنوات على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والسياسي مع دول القارة السمراء.

المصدر: RT