"موديز": المشاريع الوطنية ستدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا

قال إيفان ولمان نائب رئيس وكالة التصنيف الدولية "موديز"، إن مساهمة المشروعات الوطنية في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا على المدى الطويل، ستصل إلى 0.5 نقطة مئوية.

وأضاف ولمان، الذي يشغل أيضا منصب كبير المحللين بمجال التصنيف السيادي لروسيا في الوكالة: "تأثير المشروعات الوطنية على مستوى النمو المحتمل في روسيا قد يصل إلى 0.5% على المدى الطويل".

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وأشار إلى أنه سيكون من الصعب للغاية تحقيق أهداف الحكومة الروسية المتمثلة في تنمية الاقتصاد الوطني بنسبة 3٪ سنويا، والحفاظ على هذا المؤشر على المدى المتوسط ولكنها قد تحقق بعض النجاحات على المدى القصير، في بعض المجالات.

المصدر: "تاس"