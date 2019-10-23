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ثاني أكبر المصارف الروسية يدعو للابتعاد عن الدولار في التجارة مع إفريقيا

مال وأعمال

ثاني أكبر المصارف الروسية يدعو للابتعاد عن الدولار في التجارة مع إفريقيا
Globallookpress
ثاني أكبر المصارف الروسية يدعو للابتعاد عن الدولار في التجارة مع إفريقيا
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دعا رئيس بنك "في تي بي" الروسي، أندريه كوستين، إلى الابتعاد عن استخدام الدولار في التجارة بين روسيا والدول الإفريقية وزيادة الاعتماد على عملات أخرى في التسويات التجارية.

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ويسعى مدير ثاني أكبر مصرف روسي من خلال الدعوة لتقليص استخدام الدولار لتقليل المخاطر التي تهدد الأنظمة المالية لبلدان العالم.

وجاء التصريح خلال مشاركة كوستين في فعاليات القمة والمنتدى الاقتصادي "روسيا – إفريقيا" المنعقدين حاليا في مدينة سوتشي بمشاركة واسعة من مختلف الدول الإفريقية.

كذلك دعا كوستين إلى إنشاء قنوات دفع بديلة لـ "سويفت"، وهي شبكة عالمية موحدة للاتصالات المالية الآمنة بين المؤسسات المصرفية.

وتعمل روسيا خلال العامين الماضيين على تقليص اعتمادها على الدولار، وفي هذا الإطار، تقوم بتقليص نصيب العملة الأمريكية في احتياطياتها الدولية، وذلك بسبب سياسة العقوبات التي تنتهجها واشنطن، وقامت موسكو بزيادة حصة الذهب واليوان واليورو على حساب الدولار.

المصدر: وكالات

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