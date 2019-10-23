وقعت موسكو وأديس أبابا، اليوم الأربعاء، على اتفاق حكومي للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية بين البلدين، وفقا لما أعلنته مؤسسة "روس آتوم" الحكومية.

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وجاء التوقيع على هامش انعقاد القمة والمنتدى الاقتصادي "روسيا – إفريقيا" المنعقدين حاليا في مدينة سوتشي بمشاركة واسعة من مختلف الدول الإفريقية.

ووقع الوثيقة عن الجانب الروسي المدير العام لشركة "روس آتوم"، أليكسي ليخاتشيوف، ومن الجانب الإثيوبي وزير الابتكار والتكنولوجيا، غيتاخون ميكوريا كوما.

وقالت "روس آتوم"، إن الاتفاق سيكون بمثابة نقطة انطلاق لبدء حوار ثنائي في المجال النووي، وسيفتح الباب لتنفيذ مشاريع مشتركة في هذا المجال بين روسيا وإثيوبيا.

وأشارت "روس آتوم" إلى أن الاتفاق يخلق أساسا قانونيا للتعاون بين روسيا وإثيوبيا في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مجموعة واسعة من المجالات مثل: المساعدة في إنشاء وتحسين البنية التحتية النووية لإثيوبيا، التنظيم في مجال السلامة النووية والإشعاعية، والإشراف على الحماية المادية للمواد النووية، المساعدة في إنشاء مرافق تخزين المواد النووية والمواد المشعة، والتعاون في مجال البحوث الأساسية والتطبيقية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وتدريب وإعداد كوادر مختصة في هذا المجال.

ويأتي توقيع الاتفاقية استكمالا لمذكرة تفاهم كانت قد وقعت بين "روس آتوم" ووزارة العلوم والتكنولوجيا الإثيوبية في موسكو، في يونيو 2017

المصدر: RT