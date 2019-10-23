14 مليار دولار حجم طلبات إفريقيا من السلاح الروسي

كشف رئيس مكتب التعاون التقني العسكري الروسي، دميتري شوغاييف، أن حجم الطلبات على الأسلحة الروسية للدول الإفريقية بلغ 14 مليار دولار.

وقال شوغاييف في تصريح صحفي، خلال منتدى "روسيا - إفريقيا" المنعقد اليوم الأربعاء في سوتشي، إن حجم صادرات الأسلحة الروسية إلى الدول الإفريقية جنوب الصحراء يقدر بنحو ملياري دولار.

وتحتضن مدينة سوتشي الروسية أول قمة ومنتدى اقتصادي أطلق عليه "روسيا – إفريقيا"، حيث يشارك فيه أكثر من 60 زعيما وقائدا، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات ومؤسسات إقليمية ودولية.

المصدر: نوفوستي