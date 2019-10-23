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14 مليار دولار حجم طلبات إفريقيا من السلاح الروسي

مال وأعمال

14 مليار دولار حجم طلبات إفريقيا من السلاح الروسي
roscongress.org
14 مليار دولار حجم طلبات إفريقيا من السلاح الروسي
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كشف رئيس مكتب التعاون التقني العسكري الروسي، دميتري شوغاييف، أن حجم الطلبات على الأسلحة الروسية للدول الإفريقية بلغ 14 مليار دولار.

وقال شوغاييف في تصريح صحفي، خلال منتدى "روسيا - إفريقيا" المنعقد اليوم الأربعاء في سوتشي، إن حجم صادرات الأسلحة الروسية إلى الدول الإفريقية جنوب الصحراء يقدر بنحو ملياري دولار.

وتحتضن مدينة سوتشي الروسية أول قمة ومنتدى اقتصادي أطلق عليه "روسيا – إفريقيا"، حيث يشارك فيه أكثر من 60 زعيما وقائدا، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات ومؤسسات إقليمية ودولية.

المصدر: نوفوستي

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