آلية مالية.. تفتح الأسواق الإفريقية أمام الشركات الروسية

شهد المنتدى الاقتصادي "روسيا – إفريقيا" المنعقد في سوتشي توقيع اتفاقية لإنشاء آلية مالية لتحفيز وتسهيل العلاقات التجارية بين المصدرين الروس والشركاء الأفارقة.

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وتهدف الاتفاقية إلى تطوير التعاون مع دول إفريقيا من خلال تنظيم آليات الإقراض لمشاريع التجارة الخارجية المشتركة وتفتح الفرص لزيادة حجم الصادرات الروسية من خلال الدعم المالي لتوريدات البضائع الروسية إلى بلدان القارة الإفريقية، بما فيها أنغولا وإثيوبيا وموزمبيق وزيمبابوي وغيرها من الدول الإفريقية.

وتبلغ قيمة الاتفاقية 5 مليارات دولار وتعكس حاجة الطرفين الروسي والإفريقي إلى اتخاذ القرارات المالية المشتركة. وتم إبرام الاتفاقية بصيغة رباعية بين المركز الروسي للتصدير والمصرفين "سبيربنك" ومصرف VEB.RF، وشركة Gemcorp Capital LLP.

وعلق كبير نواب رئيس المركز الروسي للتصدير نيكيتا غوساكوف على ذلك قائلا: "إن هذه المنصة تستهدف إزالة العوائق عند تنظيم التجارة بين البلدان، لا سيما فيما يخص التوريدات المهمة بالنسبة للمجتمع الدولي".

وأضاف، أنه "في إطار المنصة سيتم إشراك ما لا يقل عن عشرة بلدان، ما سيعطي الشركات الروسية فرصة فريدة لتوسيع وجودها في القارة الإفريقية وكسب موطئ قدم في واحدة من الأسواق العالمية الواعدة والمتنامية بشكل ديناميكي وفتحها أمام الصادرات الروسية عالية التقنية".

يشار إلى أن قمة روسية إفريقية انطلقت اليوم في مدينة سوتشي الروسية برئاسة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي، وتعد القمة أكبر حدث بهذا المستوى في العلاقات بين روسيا والقارة السمراء.

وتزامنا مع القمة ينعقد منتدى اقتصادي "روسيا - إفريقيا"، والذي يهدف لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا والدول الإفريقية، وعرض مشاريع واعدة على رجال الأعمال الذين سيشاركون في المنتدى.

المصدر: RT