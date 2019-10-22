مصر تعلق على قرار بريطانيا استئناف الطيران إلى شرم الشيخ

قالت وزيرة السياحة المصرية، رانيا المشاط، إن قرار بريطانيا استئناف طيرانها إلى مدينة شرم الشيخ، يؤكد قناعتها بالإجراءات المصرية لتعزيز الأمن في المطارات والمناطق السياحية.

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وأشارت وزيرة السياحة إلى أن هذا القرار "سوف يكون له مردود إيجابي كبير على زيادة الحركة السياحية الوافدة من السوق البريطانية، ليس إلى شرم الشيخ فحسب، ولكن إلى المقاصد السياحية المصرية بوجه عام، نظرا لما كان يثيره فرض حظر الطيران إلى شرم الشيخ من مخاوف لدى السائح البريطاني من زيارة المقصد المصري".

وأضافت المشاط أن مصر حصلت على جائزة "الريادة الدولية في السياحة" لهذا العام من المجلس الدولي للسياحة والسفر WTTC، تقديرا لجهودها في تعزيز قطاع السياحة المصري ليكون أكثر صلابة وقدرة على تحمل الصدمات.

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت، اليوم الثلاثاء، أنها قررت رفع القيود عن الرحلات الجوية من المملكة إلى شرم الشيخ في مصر.

وكانت لندن أوصت شركات الطيران البريطانية، بتعليق رحلاتها الجوية إلى شرم الشيخ منذ العام 2015، على إثر حادثة تحطم الطائرة التابعة لشركة الطيران الروسية "كوغاليم آفيا" فوق شبه جزيرة سيناء المصرية بعيد إقلاعها من مطار شرم الشيخ، ما أدى إلى مقتل جميع ركابها الـ217 وأفراد طاقمها الـ7.

المصدر: RT