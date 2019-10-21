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الولايات المتحدة تمدد رخص الشركات الأمريكية للعمل في فنزويلا

مال وأعمال

الولايات المتحدة تمدد رخص الشركات الأمريكية للعمل في فنزويلا
Reuters Jorge Silva
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مددت السلطات الأمريكية الرخص الممنوحة لشركة "شيفرون" النفطية وغيرها من الشركات الأمريكية للعمل في فنزويلا.

وجاء في بيان لوزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الاثنين، أنه تم تمديد الرخص لكل من "شيفرون" و"هاليبرتون" و"شلمبرجير" و"بيكر هيوز" و"ويذرفورد" حتى 22 يناير المقبل.

وبالتالي، سيكون بإمكان الشركات الأمريكية مواصلة التعامل مع شركة النفط الفنزويلية الحكومية (PDVSA)، التي فرضت عليها واشنطن عقوبات على خلفية الأزمة في فنزويلا.

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وكان من المقرر أن ينتهي سريان الإعفاءات من العقوبات الممنوحة للشركات الأمريكية، يوم 25 أكتوبر الجاري.

يذكر أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على الحكومة الفنزويلية، وحظرت على جميع الجهات الأمريكية التعامل مع سلطات فنزويلا، بما في ذلك شركة PDVSA.

المصدر: وكالات

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