أنجزت شركة "دراغون أويل" الإماراتية، صفقة شراء حقوق امتياز شركة "بي بي البريطانية" في مناطق خليج السويس بمصر.

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وقالت وزارة البترول المصري في بيان لها، اليوم الاثنين، إنه بموجب الشروط والبنود المنصوص عليها في صفقة الشراء، أصبحت شركة "دراغون أويل" شريك الهيئة المصرية العامة للبترول، بدلا من شركة "بي بي"، في كافة امتيازات إنتاج واكتشاف النفط في خليج السويس، حيث تقوم شركة بترول خليج السويس (جابكو) بالعمليات نيابة عن الهيئة والمقاول.

وأضافت أن من شأن إتمام صفقة الشراء تعزيز الإنتاج الاستراتيجي للشركة الإماراتية واستثماراتها في عدد من مناطق ودول العالم.

وتخطط "دراغون أويل" إلى تعزيز الإنتاج إلى مستويات أعلى من 75 ألف برميل يوميا عن طريق زيادة نشاط الحفر والاستثمار بطريقة تقنية، والمحافظة على هذا المستوى من الإنتاج خلال السنوات العشر القادمة، وذلك بتقديم أفضل الطرق والممارسات الفنية والتكنولوجية والإدارية لتطوير تلك الحقول البحرية، وفقا للبيان.

المصدر: وكالات