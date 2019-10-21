وزير الخارجية المصري يكشف عن تفاصيل أول قمة من نوعها برئاسة مصر وروسيا

كشف وزير الخارجية المصري، سامح شكري، عن تفاصيل القمة والمنتدى الاقتصادي الروسي-الإفريقي، الذي سيعقد في سوتشي الروسية يومي 23 و24 أكتوبر.

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وأشار الوزير المصري في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" الروسية، إلى أن القمة لن تقتصر على مناقشة القضايا الاقتصادية، بل سيتطرق النقاش إلى جميع الموضوعات التي تهم الأطراف بما في ذلك الموضوعات السياسية والاجتماعية وغيرها.

ونوه بأن "المكون الاقتصادي، بالطبع مهم للغاية، لكن القمة لن تقتصر على ذلك فقط، وسيكون الخطاب حول عدد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، وقضايا الطاقة، والتعاون في التقنيات الحديثة".

كما أضاف شكري أنه عقب نتائج القمة، من المخطط اعتماد بيان يتناول القضايا التي تهم الجانبين الروسي والإفريقي، وسيتم تقديم رؤية مشتركة لحل المشكلات الاقتصادية والسياسية في القارة، وتعزيز العلاقات بين الجانبين لحل المشاكل المشتركة، وكذلك التحديات التي تواجهها إفريقيا.

وستعقد أول قمة ومنتدى اقتصادي تحت مسمى "روسيا-إفريقيا" في مدينة سوتشي الروسية على البحر الأسود يومي 23 و24 أكتوبر الجاري، وأكدت 50 دولة إفريقية تقريبا مشاركتها بالفعل، حيث يرأس القمة الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي.

المصدر: "نوفوستي"