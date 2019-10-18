السراج يترأس الوفد الليبي للمشاركة في قمة "روسيا - إفريقيا"

أكد المستشار الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الليبية، حسن الهوني، حضور فايز السراج على رأس وفد إلى مدينة سوتشي الروسية، للمشاركة في قمة "روسيا - إفريقيا".

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وقال الهوني لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول ما إذا كان السراج سيشارك في القمة: "نعم سيشارك شخصيا على رأس الوفد الليبي".

وستعقد القمة الروسية - الإفريقية في سوتشي برئاسة مشتركة من قبل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يومي 23 و24 أكتوبر الجاري. وتم توجيه دعوات إلى قادة جميع دول القارة الـ 54، كما أكد أكثر من 40 منهم مشاركتهم.

وتزامنا مع القمة، ستنطلق فعاليات المنتدى الاقتصادي "الروسي الإفريقي"، بمشاركة العديد من المسؤولين ورؤساء الدول والحكومات وممثلين عن القطاع الخاص.

ويعد المنتدى أكبر حدث في تاريخ العلاقات الروسية الإفريقية، حيث سيساهم في تطوير مجالات التعاون بين روسيا والقارة السمراء في مختلف المجالات.

المصدر: "سبوتنيك"