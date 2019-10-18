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القاهرة تنفي تسريح أعداد كبيرة من موظفي الدولة توفيرا للنفقات

مال وأعمال

القاهرة تنفي تسريح أعداد كبيرة من موظفي الدولة توفيرا للنفقات
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رئيس الوزراء المصري
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نفت الحكومة في مصر ما تردد من أنباء حول اعتزامها تسريح أعداد كبيرة من موظفي الجهاز الإداري للدولة توفيرا للنفقات، وذلك في إطار خطة الإصلاح الإداري.

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وأكد بيان صادر عن الحكومة المصرية نشر على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه لا نية على الإطلاق لتسريح أي من موظفي الدولة، موضحا أن "الحكومة تسعى لتطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، دون المساس بحقوق الموظفين أو تسريحهم كما تردد".

وأشار البيان إلى "سعي الحكومة لتحسين أداء الجهاز الإداري والاهتمام بالعنصر البشري الذي يعد أثمن مورد تمتلكه الدولة المصرية، بما ينعكس إيجابا على تحسين الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين".

المصدر: وكالات

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