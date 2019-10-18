لبنان.. الاحتجاجات تنعكس سلبا على الوضع الاقتصادي

انخفضت سندات لبنان السيادية المقومة بالدولار اليوم الجمعة بواقع 1.9 سنت، في ظل احتجاجات يشهدها لبنان لليوم الثاني في أنحاء مختلفة من البلد، الذي يعاني من أزمة اقتصادية.

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وتكبدت سندات استحقاق 2025 أكبر انخفاض في شهرين، لتتراجع إلى 67.09 سنت للدولار وفقا لما أظهرته التداولات.

ولبنان من بين أكبر الدول المثقلة بعبء الديون في العالم، ويعاني جراء انخفاض النمو وبنية تحتية متداعية. وتجمع آلاف الأشخاص خارج مقر الحكومة وسط بيروت مساء الخميس، مما أجبر الحكومة على التراجع عن خطط لفرض ضريبة جديدة على المكالمات الصوتية عبر تطبيق "واتساب".

المصدر: "رويترز"