المالية الروسية تطرح سندات في السوق المحلية بنجاح

نجحت وزارة المالية الروسية، اليوم الخميس، في جمع نحو نصف مليار دولار من طرح سندات محلية لأجل 20 عاما في الأسواق.

وذكرت الوزارة أنها جمعت 29.62 مليار روبل من طرح سندات لأجل 20 عاما وبعائد سنوي يبلغ 6.94%.

كما جمعت الوزارة 5.355 مليار روبل من طرح سندات تستحق في 2 فبراير 2028، وبعائد سنوي يبلغ 3.46%.

وأشارت إلى أن عملية الطرح جذبت مستثمرين، وبلغ حجم الإقبال على السندات لأجل 2028، نحو 20.037 مليار روبل، أي 3 أضعاف ما باعته الوزارة.

في حين بلغ حجم الطلب على السندات لأجل 20 عاما نحو 46 مليار دولار، ما يشكل نحو ضعفي ما باعته الوزراة من هذه السندات.

(الدولار = 64 روبلا بتاريخ 17 أكتوبر)

المصدر: "فيستي"