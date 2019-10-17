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"بلدنا" القطرية تسعى لجمع 392 مليون دولار في طرح عام أولي

مال وأعمال

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"بلدنا" القطرية تسعى لجمع 392 مليون دولار في طرح عام أولي
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أعلنت شركة "بلدنا" القطرية أنها تعتزم إطلاق طرح عام أولي في وقت لاحق من الشهر الجاري قد يجمع 1.426 مليار ريال (392 مليون دولار) عبر بيع 75% من أسهم رأسمالها في البورصة المحلية.

وقال بيان الشركة، إن الاكتتاب في الطرح العام الأولي سيبدأ في 27 من أكتوبر الجاري ويُغلق في السابع من نوفمبر المقبل.

وتدعم شركة منتجات الألبان هذه الدوحة في تحمل آثار مقاطعة بدأت في 2017 فرضتها عليها بلدان عربية أخرى من بينها السعودية المُصدر المهم للمنتجات الغذائية لقطر.

وتأسست بلدنا في 2014 وهي أكبر شركة قطرية لمنتجات الألبان والمشروبات، ونما القطيع الذي تملكه الشركة إلى قرابة 18 ألف رأس ماشية في مزرعتين مقامتين على مساحة إجمالية تتجاوز مليوني متر مربع.

(الدولار=3.6400 ريال قطري)

المصدر: "رويترز"

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