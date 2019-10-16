روسيا والصين تبنيان أكبر مصنع للبتروكيميائيات في العالم

أبرمت شركتان روسية وصينية اتفاقا بقيمة تتجاوز الـ13 مليار دولار لبناء مصنع لمعالجة الغاز الطبيعي والكيميائيات في بلدة صغيرة قرب سواحل روسيا على خليج فنلندا.

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ووقعت الاتفاقية بين مجمع البلطيق الروسي للكيميائيات، وهي شركة تابعة لـ"روسغاز دوبيتشا"، وشركة فرعية تابعة لشركة الهندسة الكيميائية الوطنية الصينية المحدودة.

ويشمل العقد بناء مصنع كيميائي لمعالجة الغاز الطبيعي، ومجموعتين للإيثيلين بطاقة سنوية تبلغ 1.4 مليون طن، و6 مجموعات من منشآت البولي إيثيلين بطاقة 480 ألف طن سنويا، إضافة لمنشآت أخرى، وستستمر فترة البناء خمس سنوات.

وقالت الشركة الصينية CNCEC إنها ستواصل الاستفادة من السوق الروسية وتعزيز التعاون العملي لتحقيق النتائج المفيدة والمربحة للطرفين، بالإضافة إلى دفع عملية "الحزام والطريق" باتجاه تنمية عالية الجودة.

من جهته صرح رئيس الشركة الصينية داي هيجن، لوسائل إعلام صينية بأن هذا العقد هو الأكبر الذي توقعه الشركة على الإطلاق.

و"روسغاز دوبيتشا" هي شركة روسية متحدة تنشط في سوق الغاز الطبيعي الروسية، وتم إنشاؤها لتنفيذ مشاريع الطاقة وإنتاج ونقل ومعالجة الغاز.

المصدر: وكالات