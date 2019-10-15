هيئة السلع المصرية تطلب قمحا للشحن في شهر نوفمبر

طرحت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية مناقصة، اليوم الثلاثاء، لشراء كمية غير محددة من القمح من الموردين العالميين للشحن بين 21 و30 نوفمبر 2019.

وقال أحمد يوسف، نائب رئيس الهيئة، إنه "يمكن توريد شحنات القمح اللين و / أو قمح الطحين من روسيا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وكازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وبراغواي وصربيا".

وأضاف أن "الهيئة ينبغي أن تتسلم العروض بحلول ظهر يوم الأربعاء الساعة العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة".

وتابع قائلا "إن النتائج ستعلن بعد الثالثة والنصف عصرا (13.00 بتوقيت غرينتش)، مؤكدا أنه يشترط أن تكون عطاءات القمح تسليم ظهر السفينة (فوب) مع عرض منفصل لتكاليف الشحن".

وكانت مناقصة شراء القمح العالمية السابقة لهيئة السلع المصرية في الثامن من أكتوبر، واشترت فيها 295 ألف طن من القمح الروسي والأوكراني للشحن بين العاشر والعشرين من نوفمبر.

المصدر: رويترز