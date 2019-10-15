اتفاق حول الاستثمارات بين صندوق روسي ومؤسسة دبي للاستثمارات

أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة عن الاتفاق على البحث عن مشاريع استثمارية، والنظر في إنشاء منصة مشتركة للاستثمارات مع مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.

وقال المدير العام للصندوق الروسي كيريل دميترييف، اليوم الثلاثاء: "يسرنا أن نعلن عن الشراكة مع أكبر شركة استثمارية في دبي لمواصلة تطوير العلاقات مع أوساط الأعمال الإماراتية".

وأضاف: "إنني على قناعة بأننا سنتمكن من إيجاد العديد من الفرص الجذابة للاستثمار، وسنبدأ العمل على هذا الاتجاه في أقرب وقت".

إقرأ المزيد

وجاء في بيان للصندوق الروسي أن الجانبين، يعتزمان البحث بشكل مشترك عن مشاريع استثمارية جذابة، ويخططان لدراسة إنشاء منصة استثمارية مشتركة.

وأضاف البيان أن التعاون مع مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية يهدف إلى تعزيز الصلات الاقتصادية والاستثمارية بين روسيا والإمارات العربية المتحدة.

وتم توقيع اتفاقية الشراكة بين الجانبين في إطار زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الإمارات.

المصدر: RT