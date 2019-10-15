مصر تعلن عن طفرة كبيرة في حجم الغاز الطبيعي

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، إنه حدثت طفرة في حجم ارتفاع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي ليصل لأعلى معدلاته لـ7.2 مليار قدم مكعب غاز يوميا خلال شهر سبتمبر الماضي.

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وأكد وكيل أول وزارة البترول المصرية محمد سعفان، أن القطاع حقق رقما قياسيا بأعلى معدل إنتاج للزيت الخام والغاز في تاريخ مصر خلال شهر أغسطس الماضي، حيث وصل إلى 1.9 مليون برميل مكافئ للزيت يوميا.

وبحسب سعفان، فإنه تم بالفعل اتخاذ خطوات جادة نحو تحقيق هدف مصر لتكون مركزا إقليميا، وسوف تلعب دورا مهما في تدفقات التجارة العالمية من خلال الاستفادة من العلاقات المتميزة مع الأطراف الرئيسية الدولية في مجال الطاقة بوجه عام، وإقامة شراكات تجعل التعاملات التجارية بين الدول أكثر سهولة، وتزيد من التعاملات التجارية التي تربط الشرق بالغرب.

المصدر: وكالات