موسكو والرياض تخططان لإيصال التبادل التجاري بينهما إلى 5 مليارات دولار

أعلن وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم أوريشكين، أن روسيا والسعودية تخططان لإيصال التبادل التجاري بينهما إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2024.

وقال الوزير للصحفيين في الرياض، اليوم الاثنين، إن "الهدف هو زيادة التبادل التجاري بين بلدينا إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2024، وهذا ما تمت مناقشته خلال المباحثات اليوم".

وتابع الوزير الروسي قائلا: "وبشكل مبدئي فإننا نبحث الوصول إلى ما يزيد بكثير على 10 مليارات دولار بحلول عام 2030، ونتحدث عن أرقام بحدود 20 مليار دولار، وهذا ما يمكن تحقيقه في مجال تجارة البضائع والخدمات بين بلدينا".

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وأشار أوريشكين إلى أن السعودية تستورد حاليا المواد الغذائية، ولذلك بإمكان روسيا أن تزيد من صادراتها. وأوضح: "نحن نقدم ما يقدر بـ 500 أو 600 مليون دولار فقط. ولدينا قدرة تنافسية في هذا المجال وبإمكاننا زيادة الإمدادات الزراعية إلى السوق السعودية بشكل ملموس، لتصل إلى ملياري دولار".

وأضاف أن بإمكان روسيا تصدير المعادن والأخشاب، موضحا أن الحديث يدور ليس فقط عن تصدير المنتجات، وإنما عن إنشاء مشاريع مشتركة على الأراضي السعودية، لتصدير المنتجات إلى السوق السعودية وسوق الدول المجاورة.

وأكد أنه تم أيضا بحث موضوع السياحة وتهيئة الظروف لجذب السياح الروس إلى المملكة.

ويأتي ذلك في إطار زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية.

المصدر: نوفوستي