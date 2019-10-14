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منظمة التجارة العالمية تجيز لواشنطن فرض رسوم على سلع أوروبية

مال وأعمال

منظمة التجارة العالمية تجيز لواشنطن فرض رسوم على سلع أوروبية
Reuters
منظمة التجارة العالمية تجيز لواشنطن فرض رسوم على سلع أوروبية
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أجازت منظمة التجارة العالمية لواشنطن اليوم، فرض رسوم على سلع أوروبية تصل قيمتها إلى 7.5 مليار دولار، بعد قرار المنظمة بشأن دعم تتلقاه شركة "إيرباص" الأوروبية لصناعة الطائرات.

وسمح جهاز تسوية المنازعات بالمنظمة لواشنطن باتخاذ إجراءات مضادة بحق الاتحاد الأوروبي، والدول المنتجة لطائرات "إيرباص"، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا.

وقال المبعوث التجاري الأمريكي دينيس شيا، إن "الولايات المتحدة لا تزال تفضل حلا من خلال المفاوضات".

وأضاف: "لا يمكن أن يحدث ذلك فقط إذا أنهى الاتحاد الأوروبي بصدق الفوائد التي تجنيها (إيرباص) من الدعم الحالي، وقدم ضمانات بأن هذا الدعم لـ(إيرباص) لن يستمر تحت مسمى آخر أو آلية أخرى".

المصدر: "رويترز"

 

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