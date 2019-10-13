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مصر تحقق 7.1 مليار جنيه فائضا أوليا في الربع الأول من السنة المالية

مال وأعمال

مصر تحقق 7.1 مليار جنيه فائضا أوليا في الربع الأول من السنة المالية
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كشفت رئاسة الجمهورية المصرية في بيان أن المؤشرات المبدئية للأداء المالي في الربع الأول من السنة المالية 2019-2020 تشير إلى تحقيق فائض أولي قيمته 7.1 مليار جنيه (437.7 مليون دولار).

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وكان الفائض الأولي الذي لا يتضمن مدفوعات الديون قد بلغ 7.2 مليار جنيه في الربع الأول من السنة المالية السابقة 2018-2019.

وخلا البيان من تفاصيل أخرى مثل العجز الكلي للربع الأول.

وتستهدف مصر عجزا في الميزانية نسبته 7.2 بالمئة في السنة المالية الحالية، انخفاضا من 8.2 بالمئة في 2018-2019، وتحقيق فائض أولي بـ 124 مليار جنيه، ارتفاعا من 104 مليارات في السنة السابقة، بما يعادل اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتبدأ السنة المالية في مصر من 1 يوليو وتختتم في 30 يونيو.

المصدر: "رويترز"

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