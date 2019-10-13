بوتين: السعودية تسبقنا

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن موسكو لن تنخرط في سباق التسلح، مشيرا إلى أن روسيا تحتل المرتبة السابعة عالميا من حيث الإنفاق على الدفاع.

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وقال بوتين، بحديث لـRT و"العربية" و"سكاي نيوز" عشية جولة خليجية، إن "سباق التسلح شيء سيء لن ننجر إليه ولن نتورط فيه".

وفسر الرئيس الروسي ذلك بأن "موسكو لا تعتزم التورط في نفقات باهظة على الميزانية"، مشيرا إلى أن روسيا خصصت 48 مليار دولار من ميزانيتها للإنفاق على الدفاع.

وأضاف، أن روسيا تحتل المرتبة السابعة عالميا في هذا المؤشر، فيما تأتي السعودية بالمرتبة الثالثة عالميا بعد الولايات المتحدة والصين، حيث خصصت الرياض زهاء 95 مليار دولار لبند الدفاع.

وتابع: "واشنطن تخصص ميزانية دفاع ضخمة تبلغ 716 مليار دولار، وقبل فترة طلبت الإدارة الأمريكية زيادتها إلى 750 مليار دولار، في حين تخصص بكين 177 مليار دولار".

وبيّن أن بريطانيا وفرنسا واليابان تتقدم على روسيا بميزانية الدفاع، حيث تبلغ ميزانية الدفاع لكل منها 48.1 مليار دولار.

ويتجه الرئيس الروسي الأسبوع المقبل في جولة خليجية، حيث سيزور السعودية الاثنين، والإمارات الثلاثاء.

كما تشمل الجولة توقيع وثائق مهمة مع قيادتي البلدين تهدف لتعزيز العلاقات الثنائية، ولاسيما في مجال الاستثمار، وتحفيز التبادل التجاري.

وكشف مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أمس جوانب من جولة بوتين الخليجية قائلا، إنه من المقرر توقيع نحو 30 وثيقة مع الرياض، بما فيها اتفاقات تجارية.

ولفت أوشاكوف إلى أن روسيا ترغب في زيادة استثماراتها المشتركة مع الإمارات إلى 7 مليارات دولار من 2.3 مليار دولار.

المصدر: RT