رغم العقوبات إيران تتخطى فرنسا وإيطاليا في إنتاج الصلب

قال وزير الصناعة والتجارة والمعادن الإيراني رضا رحماني، إن بلاده تمكنت رغم الحظر والعقوبات، أن تحتل المرتبة العاشرة عالميا، في إنتاج الصلب، متفوقة على فرنسا وإيطاليا.

وأضاف رحماني، في حديث له اليوم، خلال مراسم بدء العمليات التنفيذية لخمسة مشاريع صناعية غربي إيران، أن إنتاج الصلب ازداد بأكثر من 9%.

وشدد على أن الوزارة، تعمل على دعم المنتجين، وتسهيل نشاطاتهم، وتحفيز الصادرات على نحو يتناسب مع السوق المحلية بجانب الحد من البيع الخام.

وارتفع إنتاج إيران من الصلب في الفترة ما بين مارس حتى يوليو للعام الحالي، إلى 5 ملايين و834 ألفا و501 طن من خلال تسجيل نمو قدره 9 بالمائة، مقارنة مع الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي.

ومن المتوقع أن يصل حجم إنتاج الصلب في البلاد خلال العام الحالي، إلى 40 مليون طن.

وتصنف إيران من بين الدول العشر البارزة المنتجة للصلب في العالم، ومن المتوقع أن يرتفع إنتاجها من الصلب إلى 55 مليون طن في العام 2025 لتحتل المركز السابع بين المنتجين في العالم.

المصدر: ar.farsnews