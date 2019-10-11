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المركزي الأمريكي يشتري أذون خزانة بقيمة 60 مليار دولار شهريا لضمان وفرة الاحتياطيات

مال وأعمال

المركزي الأمريكي يشتري أذون خزانة بقيمة 60 مليار دولار شهريا لضمان وفرة الاحتياطيات
Reuters /FW1F/Thomas Brown
الدولار الأمريكي
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قال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، اليوم الجمعة، إنه سيبدأ شراء أذون خزانة بحوالي 60 مليار دولار شهريا لضمان "احتياطيات وفيرة" في النظام المصرفي.

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وأضاف المجلس أن هذا الإجراء يدخل ضمن برنامج سيستمر على الأقل حتى الربع الثاني من 2020 ، وهو رد على اضطرابات مؤخرا في أسواق التمويل قصير الأجل دفعت سعر فائدة الأموال الاتحادية إلى ذروة نطاقه المستهدف.

واعتبر مجلس الاحتياطي هذه الخطوة إجراء "فنيا" وليست تغييرا في "موقف" السياسة النقدية.

وقال مجلس الاحتياطي إنه سيعرض بشكل منتظم اتفاقيات لإعادة الشراء حتى شهر يناير على الأقل لضمان وجود احتياطيات وفيرة أثناء الزيادات الحادة في الطلب.

المصدر: "رويترز"

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