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الروبل يعزز مواقعه أمام الدولار واليورو

مال وأعمال

الروبل يعزز مواقعه أمام الدولار واليورو
Sputnik
الروبل يعزز مواقعه أمام الدولار واليورو
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عززت العملة الروسية اليوم مواقعها أمام العملتين الأمريكية والأوروبية حيث تسارعان انخفاضهما أمام الروبل، وسط توقعات بالتوصل لنتائج إيجابية خلال المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين.

وبلغ سعر صرف الدولار، بحلول الساعة 15:00 بتوقيت موسكو، 64.08 روبل، بانخفاض مقداره 37.75 كوبيك (الروبل = 100 كوبيك) مقارنة مع مستوى إغلاق الجلسة السابقة.

فيما تراجع سعر صرف اليورو بواقع 12.25 كوبيك إلى 70.82 روبل، وفقا لما أظهرته بيانات بورصة موسكو.

ويقول الخبراء، إن الروبل عزز مواقعه، على خلفية التوقعات الإيجابية لنتائج المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، التي انطلقت أمس في واشنطن.

وذكر البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيلتقي شخصيا اليوم، مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هونغ، لبحث الاتفاق التجاري.

المصدر: "إنترفاكس"

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