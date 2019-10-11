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بوتين: روسيا ستوقع إعلان التعاون الاستراتيجي والاقتصادي لرابطة الدول المستقلة

مال وأعمال

بوتين: روسيا ستوقع إعلان التعاون الاستراتيجي والاقتصادي لرابطة الدول المستقلة
Sputnik
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم، أن روسيا ستوقع إعلان التعاون الاستراتيجي والاقتصادي في إطار رابطة الدولة المستقلة.

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بوتين في عشق آباد لحضور قمة رابطة الدول المستقلة

وقال بوتين خلال اجتماع مجلس رؤساء رابطة الدول المستقلة المنعقد حاليا في عاصمة تركمانستان: "نؤيد رئيس رابطة الدول المستقلة، رئيس تركمانستان، واليوم سنوقع على إعلان التعاون الاستراتيجي والاقتصادي".

وشدد الرئيس الروسي على أن هذه الوثيقة تتضمن تدابير لتعزيز العلاقات بين الشركات ومختلف القطاعات للدول المنضوية تحت راية الرابطة، مشيرا إلى مجالات مثل التقنيات المتقدمة والبنية التحتية المشتركة للنقل وشبكات الاتصالات والتطوير الابتكاري لقطاع الطاقة.

كما دعا بوتين في كلمته لتوسيع التعاون في المجال النقدي، وذلك لمواجهة مخاطر تقلب أسعار العملات، وقال: "نحتاج إلى تطوير التعاون في مجال العملات، يجب أن نناقش تشكيل سوق مالية مشتركة"، مؤكدا أن ذلك سيعزز من القدرة التنافسية الشاملة للرابطة.

يشار إلى أن الرئيس الروسي وصل أمس إلى عشق آباد للمشاركة في اجتماع قمة بلدان رابطة الدول المستقلة، التي تضم روسيا وبيلاروس وكازاخستان وطاجيكستان وأوزبكستان ومولدوفا وأذربيجان وقرغيزستان وأذربيجان وأرمينيا وتركمانستان وأوكرانيا، التي جمدت عضويتها في الرابطة.

المصدر: "إنترفاكس"

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