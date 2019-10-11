ذكر البنك المركزي التركي اليوم الجمعة، أن فائض ميزان المعاملات الجارية للبلاد زاد في أغسطس الماضي إلى 2.604 مليار دولار.

والرقم يقل عن توقعات وكالة "رويترز" بتحقيق فائض قدره 2.775 مليار دولار.

وفي يوليو الماضي، بلغ فائض ميزان المعاملات الجارية 1.137 مليار دولار، وفي 2018 سجل فائض ميزان المعاملات الجارية لتركيا 27.633 مليار دولار.

وميزان المدفوعات يسجل كل المبادلات التجارية (السلعية والخدمية)، وجميع التدفقات المالية التي تتم خلال فترة زمنية محددة بين بلد معين وبقية دول العالم، ويضم حساب المعاملات الجارية (الحساب الجاري) وحساب رأس المال والعمليات المالية.

ويشمل الحساب الجاري جميع العمليات المتعلقة بتصدير واستيراد السلع والخدمات، بالإضافة إلى العمليات التي تخص الدخل والتحويلات الجارية.

المصدر: "رويترز"