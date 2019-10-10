ارتفعت قيمة أصول المصارف العاملة في السعودية إلى 2.513 تريليون ريال بنهاية أغسطس 2019، مقارنة بنحو 2.466 تريليون ريال بنهاية يوليو 2018، مسجلة نموا نسبته 1.9%.

ووفقا لصحيفة "الاقتصادية"، فإن قيمة أصول المصارف بنهاية أغسطس الماضي تكون قد بلغت أعلى مستوياتها الشهرية في 27 عاما.

وجاءت هذه الزيادة بفضل نمو الأصول الأجنبية للمصارف، التي ازدادت بنسبة 13.9% بما يعادل نحو 30.9 مليار ريال خلال شهر أغسطس.

تنقسم أصول المصارف العاملة في السعودية إلى 12 قسما أكبرها من حيث القيمة "مطلوبات المصارف من القطاع الخاص"، إذ شكل 59.2% من إجمالي الأصول بقيمة 1.487 تريليون ريال.

المصدر: "الاقتصادية"