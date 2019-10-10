ارتفاع تكلفة التأمين على السندات التركية

ارتفعت اليوم الخميس تكلفة التأمين على ديون تركيا السيادية ضد مخاطر التخلف عن السداد لأعلى مستوياتها في شهر، بعد انطلاق العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا.

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وبحسب بيانات شركة "آي إتش إس ماركت"، فقد ارتفعت عقود مبادلة مخاطر الائتمان التركية لأجل خمس سنوات إلى 396 نقطة أساس، من 388 نقطة أساس سجلتها في نهاية تعملات جلسة الأربعاء.

كما تراجعت سندات تركيا المقومة بالدولار للجلسة الرابعة على التوالي الخميس، مع هبوط إصدار 2045 بمقدار 0.86 سنت لأدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع حسبما أظهرت البيانات.

وأعلنت أنقرة الأربعاء عن بدء عملية عسكرية في شمال شرق سوريا، تهدف لتعطيل جهود الأكراد لإقامة منطقة هناك تتمتع بحكم شبه ذاتي، كما أنها تريد تحويل المنطقة إلى "منطقة آمنة"، لتوطين اللاجئين السوريين.

المصدر "رويترز"