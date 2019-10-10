مسؤول في "روس آتوم": مشروع الضبعة سيساهم في التنمية الاقتصادية المصرية

شدد مسؤول كبير في شركة "روس آتوم"، التي تقوم ببناء أول محطة كهروذرية في مصر، على أن المشروع سيساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر.

وأوضح ألكسندر فورونكوف مدير المركز الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "روس آتوم" في تصريحات لـRT، أن المشروع سيساهم في التقدم في مصر في مجالات مختلفة مثل التعليم والتكنولوجيا والتنمية الاقتصادية، وذلك كونه سيوفر طاقة مستدامة لمصر.

وأشاد المسؤول بمواصفات المفاعلات التي ستبنيها "روس آتوم" في مصر، وقال إنها من الجيل الثالث+، وتعد من أحدث التكنولوجيا الموجود في العالم، وتتناسب مع معايير السلامة الروسية والدولية، بما في ذلك منظمة الطاقة الروسية.

إقرأ المزيد

وجاءت تصريحات فورونكوف على هامش مشاركته في المعرض والمنتدى الصناعي والتكنولوجي الدولي "الأسبوع الصناعي الكبير" المنعقد حاليا في القاهرة، حيث تشارك الشركة في الفعالية بجناح كبير.

وتنفذ "روس آتوم" خلال هذه الفعالية الاقتصادية منتدى "موردي الصناعة النووية"، والذي تتم خلاله مناقشة قضايا مرتبطة بتنفيذ بناء المحطة في الضبعة، حيث تشرح "روس آتوم" نظام مشتريات المؤسسة الروسية.

كذلك يحصل المشاركون على معلومات حول المناقصات الحالية والمستقبلية لمشروع المحطة، والتي تعد فرصا واعدة للموردين والمقاولين المحتملين لمشروع الضبعة.

وتستضيف القاهرة من 8 إلى 10 أكتوبر الجاري "الأسبوع الصناعي الكبير"، وذلك بمشاركة أكثر من 110 من الشركات الصناعية الكبرى والصغيرة والمتوسطة.

خلال المعرض قامت الشركات المشاركة من أكثر من 15 دولة من أوروبا وآسيا وإفريقيا بعرض أحدث المنتجات والابتكارات الصناعية في مجالات صناعة الآلات والمعدات والتقنيات الزراعية.

المصدر: RT