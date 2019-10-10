مصر.. بيان من وزارة المالية بشأن ضريبة الدخل

أكدت وزارة المالية المصرية، في بيان، أن ما نشر حول الانتهاء من إعداد مشروع قانون الضريبة على الدخل، عار تماما من الصحة، موضحة أن العمل ما زال قائما.

إقرأ المزيد

وذكر البيان، أن الوزارة تعكف على إعداد مشروع قانون الضريبة على الدخل بالتعاون مع خبرائها ومع مجتمع الأعمال وأساتذة الجامعات، وسيتم طرح المسودة المبدئية للمشروع فور الانتهاء منها للحوار المجتمعي من أجل التوافق على الصيغة النهائية قبل إحالتها إلى مجلس الوزراء.

وأكد البيان حرص وزارة المالية على استقرار السياسة الضريبية وعدم المساس بسعر الضريبة أو الإعفاءات المقررة أو السياسة الضريبية في مشروع قانون "الضريبة على الدخل".

وأشار إلى أن قانون "الضريبة على الدخل" قد خضع لأكثر من تعديل وتمت إضافة 40% من مواده إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وكانت هناك مقترحات ومطالب للمجتمع الضريبي ومجتمع الأعمال، بإعداد قانون جديد بدلا من إجراء المزيد من التعديلات على القانون الحالي.

ناصر حاتم – القاهرة

المصدر: RT