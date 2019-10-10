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الاتحاد الأوروبي يرفع الإمارات من قائمة سوداء للملاذات الضريبية

مال وأعمال

الاتحاد الأوروبي يرفع الإمارات من قائمة سوداء للملاذات الضريبية
Reuters
دبي
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رفع الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، الإمارات من قائمة سوداء للملاذات الضريبية.

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وذكر بيان، أن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي وافقوا على رفع الإمارات وسويسرا من قائمتين وضعهما التكتل للدول التي تعمل كملاذات ضريبية.

وقرر الوزراء خلال اجتماع في لوكسمبورغ إسقاط الإمارات من قائمة الاتحاد الأوروبي السوداء التي تشمل الدول التي لم تتعاون مع الاتحاد الأوروبي بشأن المسائل الضريبية.

وأزيلت جزر مارشال أيضا من تلك القائمة التي لا تزال تشمل تسع دول من خارج الاتحاد الأوروبي، ومعظمها جزر في المحيط الهادي ليس لها علاقة مالية تذكر مع التكتل.

ورفع الاتحاد الأوروبي سويسرا، شريكه الاقتصادي الكبير، من القائمة الرمادية التي تشمل الدول التي التزمت بتغيير قواعدها الضريبية لجعلها متوافقة مع معايير الاتحاد الأوروبي. وذكر البيان أنها أوفت بالتزاماتها وبالتالي تم رفعها.

المصدر: "رويترز"

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