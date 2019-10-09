الرئيس المصري يبحث مع وزير الصناعة والتجارة الروسي التعاون بين موسكو والقاهرة

استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، لمناقشة آليات التعاون المشتركة على المستويين الرئاسي والحكومي.

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وقال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية في مصر، بسام راضي، إن اللقاء تناول علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين وزيادة الاستثمارات الروسية في مصر، فضلا عن إقامة مشروعات مشتركة في العديد من القطاعات، خاصة في ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدورة الـ 12 للجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني.

وبحث الجانبان بحسب بيان صدر عن المتحدث مشروع إقامة المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، والتي ستمهد الطريق للبدء في مشروعات للتصنيع المشترك وتوطين الصناعة والتصدير إلى أسواق العديد من الدول في مناطق جغرافية مختلفة.

كما أشار البيان إلى أن الوزير الروسي نوه إلى قيام روسيا بافتتاح دورة العام الجاري من "الأسبوع الصناعي الروسي الكبير" بالقاهرة وبمشاركة واسعة من العديد من كبرى الشركات الروسية، وهو القرار الذي تم اتخاذه على خلفية الطلب الواسع على المنتجات الصناعية والتكنولوجية في مصر، بالإضافة إلى إمكانية قيام الشركات الروسية باتخاذ مصر كنقطة انطلاق للعمل في عدد من الدول العربية والإفريقية الأخرى.

من جهة أخرى، أوضح الوزير الروسي تطلع موسكو إلى بدء الفعاليات الخاصة بعام التبادل الإنساني بين مصر وروسيا والمقرر أن ينطلق مع بداية عام 2020، حيث أشار الرئيس المصري إلى أن تلك الفعاليات ستتواكب مع افتتاح عدة صروح ثقافية مصرية كالمتحف المصري الكبير ومدينة الثقافة والفنون بكل من العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة.

المصدر: RT