روسيا.. استهلاك السلع والخدمات نما منذ 1992 بأكثر من 500 مرة

كشفت رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية، آنا بابوفا، عن أن استهلاك السلع والخدمات ازداد في روسيا منذ العام 1992 بأكثر من 500 مرة.

وقالت المسؤولة الروسية، إنه "على مدى العقود الثلاثة الماضية، بدءا من 1992، العام الذي تم خلاله اعتماد قانون حماية حقوق المستهلك، شهدت روسيا زيادة كبيرة في استهلاك السلع والخدمات، وتراكمت خبرة كبيرة في حماية حقوق المستهلك من جانب السلطات والمجتمع المدني".

وأضافت أن قانون "حماية حقوق المستهلك" يعد واحدا من أكثر القوانين التشريعية أهمية، حيث يتم تطويره وتحديثه على الدوام، فمنذ العام 2005 تم إدخال 29 تعديلا عليه.

ويهدف هذا القانون، الذي صدر في 7 فبراير 1992، لحماية حقوق المستهلك، كما ينظم العلاقات بين المستهلكين والشركات المصنعة للبضائع.

المصدر: "تاس"